Wintersport: Deutsches Gold-Duo macht überraschend Schluss

Die Doppelsitzer-Rekordweltmeister Toni Eggert (35) und Sascha Benecken (33) beenden ihre aktive Rennrodel-Karriere. Das gaben die Thüringer am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Erfurt bekannt.

„Es ist an der Zeit für ein neues Kapitel in unserem Leben. Wir gehen als dreifache Weltmeister auf unserer Heimbahn in Oberhof. Unsere aktive Sportgeschichte kann kein schöneres Ende finden“, erklärten sie.