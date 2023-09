Nach Karriereende: Geisenberger könnte im Rodelsport bleiben

Die sechsmalige Olympiasiegerin Natalie Geisenberger könnte dem deutschen Rodelsport auch nach dem Ende ihrer aktiven Karriere erhalten bleiben. "Mit dem Verband fangen die Gespräche jetzt erst an. In vielen Bereichen habe ich ein gutes Knowhow, viel Erfahrung – und beide Seiten sind an einer Zusammenarbeit interessiert", sagte die 35-Jährige dem Münchner Merkur/tz: "Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung."