Rodeln: Olympiasiegerin Geisenberger beendet ihre Karriere

Die sechsmalige Rodel -Olympiasiegerin Natalie Geisenberger beendet ihre erfolgreiche Karriere. Das gab die 35-Jährige am Sonntagabend bei Instagram bekannt. Die gebürtige Münchnerin ist die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin der Geschichte.

"Ich möchte nicht nur aufhören, wenn es am schönsten ist, vor allem möchte ich bleiben, WO es am schönsten ist. Zuhause bei meiner Familie!", schrieb Geisenberger zu einem Foto, dass sie mit zahlreichen Trophäen zeigte. "Was bleibt ist unendliche Dankbarkeit, Stolz, Erinnerungen für die Ewigkeit, viele tolle Menschen und eine Zeit, die ich nie mehr vergessen werde."