Rodeln: EM-Silber für Taubitz - Egle Europameisterin

Die deutsche Top-Rodlerin Julia Taubitz hat zum Auftakt der EM den ersten deutschen Titel des Jahres knapp verpasst. Beim Weltcup in Innsbruck-Igls, der gleichzeitig auch als Europameisterschaft gilt, zog Taubitz im nächsten engen Duell mit der Österreicherin Madeleine Egle den Kürzeren und gewann Silber. Bronze ging an Weltmeisterin Anna Berreiter (Berchtesgaden) und damit ebenfalls nach Deutschland.

Der Frauen-Einer war erst der Auftakt eines aus deutscher Sicht vielversprechenden EM- und Weltcup-Wochenendes. Nach den Doppelsitzer-Rennen der Männer (ab 11.55 Uhr) und Frauen (ab 12.45 Uhr) am Samstag geht es für die Top-Rodler Max Langenhan und Felix Loch am Sonntag (ab 10.00 Uhr) um den Titel. Die EM in Innsbruck-Igls ist für die Deutschen auch die Generalprobe für die Heim-WM in Altenberg (26. bis 28. Januar).