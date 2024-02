Rodeln: "Am liebsten einfach aussteigen!" Wendl/Arlt patzen in Altenberg

Die Rodel -Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt haben in Altenberg erneut gepatzt und einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben.

„Es war Katastrophe“, sagte ein sichtlich gefrusteter Arlt im Anschluss in der ARD und ergänzte, „nach dem ersten Lauf, wo wir gezeigt, dass wir mitfahren können, passiert uns so ein Sch***.“

Eine Woche nach der durchwachsenen Leistung bei der WM auf derselben Bahn fuhr das in Führung liegende Duo beim Weltcup im zweiten Lauf nur auf Platz 16.

Ursache dafür war ein Fahrfehler nach Kurve neun, in der die beide sogar die Füße aufs Eis bringen mussten, um den Schlitten wieder unter Kontrolle zu bringen. „Da möchtest du am liebsten einfach aussteigen, weil du weißt, dass das viel Zeit kostet“, schilderte Wendl.

Österreicher Doppelsieg in Altenberg

Der Sieg ging an die Österreicher Juri Gatt/Riccardo Schöpf, die ihre Landsleute Thomas Steu/Wolfgang Kindl auf Platz zwei verwiesen. Dennoch konnten Steu/Kindl die Führung im Gesamtweltcup durch den Patzer Artl/Wendl ausbauen.

Das deutsche Duo hatten schon bei der WM in der vergangenen Woche Probleme auf der anspruchsvollen Bahn, im Sprint verpassten sie das Podium klar. Immerhin Bronze im klassischen Rennen und Gold in der Teamstaffel hatten Selbstvertrauen für die Rückkehr gegeben. Im Weltcup steht das Gespann weiterhin bei einem Sieg in sechs Rennen.