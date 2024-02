Rückenverletzung: Langenhan verpasst Weltcup-Finale

Rodel-Weltmeister Max Langenhan wird das Weltcup-Finale im lettischen Sigulda verletzungsbedingt verpassen. Das entschied der 25-Jährige aufgrund einer Rücken-Blessur, die er sich am vergangenen Wochenende zugezogen hatte. „Ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, mich bestmöglich zu erholen und so schnell wie möglich wieder auf die Bahn zurückzukehren“, teilte Langenhan in einem Statement des Weltverbandes FIL mit.