Taubitz siegt in Oberhof vor Berreiter

Doppelsieg beim Heimspiel: Die fünfmalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat beim zweiten Weltcup-Wochenende in Oberhof ihren vierten Saisonerfolg gefeiert und damit die Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Die 27-Jährige aus Oberwiesenthal setzte sich am Rennsteig mit 51 Tausendstel Vorsprung auf die Olympiazweite Anna Berreiter (Berchtesgaden) durch.