BSD: Von Schleinitz folgt auf Präsident Trautvetter

Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) bekommt nach 20 Jahren einen neuen Präsidenten. Im Rahmen der Ordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Wochenende in Düsseldorf legte Andreas Trautvetter (69) das Amt nieder, Nachfolger ist Hans-Wolf von Schleinitz. Der Vater des früheren Rodel-Juniorenweltmeisters Julian von Schleinitz war zuletzt bereits Präsident des Bayerischen Bob- und Schlittenverbandes.

Im Rahmen der Veranstaltung gab BSD-Vorstand Thomas Schwab zudem Einblick in den aktuellen Stand beim Bau der Olympiabahn für 2026 in Cortina d'Ampezzo. "Der aktuelle Zeitplan wäre, dass im März 2025 die ersten Testläufe auf dieser Bahn stattfinden - daran glaube ich persönlich noch nicht, vielleicht einen Monat später", sagte Schwab: "Es kann aber auch sein, dass es in den Herbst 2025 verlagert wird. Wir sind überzeugt, dass es aber trotz einer möglichen Verzögerung klappen wird."