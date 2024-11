Rodeln: Taubitz gewinnt Auftakt - Degenhardt/Rosenthal Zweite

Taubitz' leise Zweifel am eigenen Leistungsvermögen nach gesundheitlichen Problemen in der Vorbereitung zerschlugen sich schnell, schon nach dem ersten Lauf lag die 28-Jährige aus Oberwiesenthal in Führung - und verteidigte diese im zweiten Lauf mit am Ende neun Hundertstelsekunden Vorsprung erfolgreich. Für Taubitz war es bereits der 28. Sieg im Weltcup.