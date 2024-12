Rodeln: Eggert/Müller in Innsbruck auf Rang zwei

Rodel-Rekordweltmeister Toni Eggert ist mit seinem neuen Partner Florian Müller auch im zweiten Saisonrennen der Doppelsitzer auf das Podest gerast. Das Duo, das nach dem Comeback von Eggert die erste gemeinsame Saison fährt, kam beim Weltcup in Innsbruck-Igls am Samstag auf Rang zwei und musste sich nur den Letten Martins Bots/Roberts Plume geschlagen geben. In der Vorwoche hatten Eggert/Müller mit dem Sieg beim Auftakt in Lillehammer für einen Paukenschlag gesorgt.