Rodeln: Taubitz verpasst zweiten Saisonsieg

Julia Taubitz wird Zweite beim Weltcup in Innsbruck-Igls. Die Rodlerin verteidigt nach zwei Rennen ihre Führung im Gesamtweltcup.

Die fünfmalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat den zweiten Sieg im zweiten Rennen verpasst. Die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters musste sich beim Weltcup in Innsbruck-Igls deutlich der Österreicherin Madeleine Egle geschlagen geben, nach zwei Läufen betrug der Rückstand der Oberwiesenthalerin 0,240 Sekunden.

„Ich hatte eine ziemlich harte Woche - auch ein Sturz war dabei. Der zweite Platz ist heute wie ein Sieg für mich“, sagte Taubitz, die nach zwei Saisonrennen die Führung im Gesamtweltcup verteidigte, in der ARD .

Berreiter auf Rang fünf

In der Vorwoche hatte Taubitz beim Saisonauftakt in Lillehammer einen perfekten Start in den Winter hingelegt.