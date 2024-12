Rodeln: Taubitz wird Dritte und behält Gelb

Beim österreichischen Doppelsieg durch Madeleine Egle und Lisa Schulte in Oberhof landete die 28-Jährige auf Rang drei (+0,175 Sekunden) und liegt nach dem dritten Rennen noch neun Zähler vor Egle, die ihren zweiten Sieg nacheinander feierte.

„Ein Doppelerfolg von Österreich auf unserer Heimbahn tut unglaublich weh“, sagte Taubitz im ZDF, gab aber zu: „Sie waren auf die Wetterbedingungen einfach besser vorbereitet.“ Am Freitag hatte in Thüringen noch die Sonne geschienen, am Renntag zierten dichte Wolken den Himmel über dem Eiskanal. Dazu kam leichter Schneefall.