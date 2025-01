Deutsche Rodler dezimiert zur EM

SID 16.01.2025 • 14:22 Uhr David Nößler zieht sich in Altenberg bei einem harten Bandeneinschlag einen Mittelfußbruch zu und fällt vorerst aus.

Die deutschen Rodler reisen dezimiert zu den in den Winterberger Weltcup eingebetteten Europameisterschaften am kommenden Wochenende. Wie der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) mitteilte, brach sich David Nößler bei seinem heftigen Einschlag im zweiten Lauf des Weltcups in Altenberg vergangene Woche den Mittelfuß und fällt damit „für die nächsten Wochen aus“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ziel sei es laut Bundestrainer Patric Leitner, dass der 23 Jahre alte Nößler (Schmalkalden) bis zu den Weltmeisterschaften im kanadischen Whistler (6. bis 8. Februar) wieder fit ist. In Winterberg ist am Sonntag (ab 9.25 Uhr) damit neben Weltmeister Max Langenhan (Friedrichroda) und dem dreimaligen Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) nur noch Timon Grancagnolo (Chemnitz) in der Einsitzer-Konkurrenz der Männer am Start.

Langenhan und Loch wollen aufsteigende Form bestätigen

Für Langenhan und Loch gilt es dabei, im Kampf gegen die starken Österreicher die aufsteigende Form der vergangenen Wochen zu bestätigen. Nach zwei österreichischen Vierfacherfolgen nacheinander hatte Langenhan zu Jahresbeginn im lettischen Sigulda mit Platz drei wieder in die Spur gefunden. Vergangene Woche in Altenberg fuhr er dann vor Altmeister Loch seinen zweiten Saisonsieg ein.