Sigulda: Wendl/Arlt feiern ersten Saisonsieg

Für das Duo ist es der erste Weltcupsieg seit Dezember 2023. Für die weiteren deutschen Doppelsitzer läuft es in Sigulda nicht gut.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart war es für Wendl/Arlt im vierten Saisonrennen der zweite Podestplatz in Folge.

Nicht nur Eggert und Müller von der Spitze verdrängt

Rekordweltmeister Toni Eggert (Ilsenburg) und Florian Müller (Oberwiesenthal) mussten ihre Führung im Gesamtweltcup derweil an Bots/Plume abgeben. Das neue Duo verpasste auf Rang fünf zum zweiten Mal in Folge das Podest. Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis) kamen drei Wochen nach ihrem ersten Weltcupsieg in Oberhof nach einem Fahrfehler im ersten Lauf nur auf Rang 14.