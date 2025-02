Langenhans Gold-Statement vor WM-Einzel: "Schwung mitnehmen"

In der Nacht auf Sonntag (MESZ) geht Max Langenhan erstmals als Titelverteidiger in ein WM-Einzelrennen - und scheint dafür bestens gerüstet.

Nach dem Start nach Maß ging der Blick von Max Langenhan schnell wieder nach vorne - denn bei einer Goldmedaille soll es bei den Weltmeisterschaften in Whistler nicht bleiben. "Ich hoffe, wir können den Schwung mitnehmen", sagte der 25-Jährige, nachdem er gemeinsam mit Julia Taubitz am Donnerstagabend (deutscher Zeit) im Einsitzer-Mixed zu seinem insgesamt vierten WM-Gold gerast war.

Langenhans Leistung im Mixed war ein echtes Statement für das Einzelrennen in Kanada, das am späten Samstagabend (ab 22.45 Uhr MEZ) steigt - oder auch "ein 110-Prozent-Lauf vom Start bis zum Ende", wie es der Gesamtweltcupführende aus Friedrichroda selbst beschrieb. Die männliche Konkurrenz deklassierte er in nur einem Lauf trotz der kurzen Strecke, sodass Taubitz den Sieg anschließend trotz einiger Probleme ins Ziel rettete.