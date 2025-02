Emotionale Titel-Erlösung für deutschen Wintersport-Star

Julia Taubitz sichert sich doch noch die große Kristallkugel. Ausgerechnet an einem Ort, an dem sie einst eine bittere Enttäuschung erlebt hatte.

Taubitz-Konkurrentin patzt erneut

In der Gesamtwertung profitierte Taubitz diesmal von einer erneut schwachen Leistung der Österreicherin Madeleine Egle. Wie schon in Vorwoche in Südkorea wusste die WM-Dritte nicht zu überzeugen und holte nach Rang sieben in Pyeongchang nur Platz neun. Damit verspielte die 26-Jährige ihren ersten Sieg im Gesamtweltcup noch.