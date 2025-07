Rodel-Weltcup: Oberhof ersetzt Königssee

Oberhof springt kurzfristig für den abgesagten Rodel-Weltcup am Königssee ein. Dies teilte der internationale Rennrodelverband (FIL) am Mittwoch mit. Gefahren wird zusätzlich zum vorgesehenen Termin (16. bis 18. Januar 2026) auch bei der Olympia-Generalprobe (22. bis 24. Januar) in Thüringen. Am 7. Februar beginnen die Olympia-Wettbewerbe auf der neuen Bahn in Cortina d'Ampezzo.