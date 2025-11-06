Mentalcoach unterstützt deutschen Star

SID 06.11.2025 • 05:36 Uhr Julia Taubitz will sich in Cortina den Traum vom Rodel-Olympiasieg erfüllen. Dafür setzt sich auf mentale Unterstützung.

Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz setzt für den Traum vom Olympiasieg auf die Unterstützung eines Mentaltrainers, der sie seit ihrem bitteren Sturz in Peking begleitet. „Davor war ich immer gegen die Arbeit mit Mentaltrainern, aber seitdem habe ich wirklich einen guten Partner an meiner Seite, durch den ich mich immer weiterentwickele“, sagte Taubitz im Interview mit dem Weltverband FIL.

Die Gesamtweltcupsiegerin aus dem Erzgebirge war 2022 als Favoritin ins Olympiarennen in Peking gegangen, am Ende nach einem Sturz im zweiten Lauf aber nur Siebte geworden. „Rückblickend kann ich sagen, dass ich dankbar für diese Erfahrung bin. Zum einen habe ich gesehen, wer wirklich hinter mir steht, wer auch in schlechten Zeiten für mich da ist. Und ich habe mich vor allem mental wesentlich weiterentwickelt“, sagte Taubitz.

Taubitz will Olympiasiegerin werden