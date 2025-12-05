Rodel-Idol Hackl zieht sich zurück

SID 05.12.2025 • 13:57 Uhr Der dreimalige Olympiasieger Georg Hackl will sich nach 40 Jahren in verschiedenen Funktionen nun auch als Trainer aus dem Rodel-Zirkus verabschieden.

Rodel-Legende Georg Hackl (59) zieht sich nach fast 40 Jahren als Aktiver und Trainer aus dem Spitzenbereich seines Sports zurück.

Der Berchtesgadener kündigte im Interview mit chiemgau24.de und der Mediengruppe Münchner Merkur/tz an, dass die an diesem Wochenende in Winterberg beginnende Saison seine letzte wird.

Hackl tritt nach der Saison „guten Gewissens“ ab

„Dem Rodeln will ich in irgendeiner Form erhalten bleiben, aber nicht mehr in dieser Intensität“, sagte der dreimalige Olympiasieger: „Im Nachwuchsbereich könnte ich mir ein Engagement durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, genau weiß ich es selbst noch nicht. Noch liegt mein Fokus komplett auf der Saison, danach kann ich guten Gewissens abtreten.“