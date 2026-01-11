Rodeln: Degenhardt/Rosenthal gewinnen erneut in Winterberg

SID 11.01.2026 • 10:51 Uhr Das Duo Degenhardt/Rosenthal bewahrt damit die kleine Rest-Hoffnung auf einen Startplatz bei den Olympischen Rennen in Cortina d’Ampezzo.

Die zweimaligen Rodel-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben sich auf ihrer Paradestrecke in Winterberg ihren zweiten Weltcupsieg der Saison gesichert.

Wie schon bei ihrem Triumph zum Saisonauftakt gewann das Duo auf der Heimbahn von Rosenthal vor den im Gesamtweltcup führenden Weltmeisterinnen Selina Egle und Lara Kipp - diesmal mit genau einer Zehntelsekunde Vorsprung.

Deutsches Podest in Winterberg

Das Podium komplettierten rund einen Monat vor Beginn der Olympischen Winterspiele Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (+0,369 Sekunden) auf Platz drei. Dahinter rundeten Elisa Storch und Pauline Patz (+0,492) das gute deutsche Ergebnis ab.

Degenhardt/Rosenthal bewahrten durch ihren Erfolg im sonnigen Sauerland die kleine Rest-Hoffnung auf einen Startplatz bei den Olympischen Rennen in Cortina d’Ampezzo. Sicher haben diesen nur Eitberger und Matschina, die bis zum Stichtag an diesem Wochenende als Zweite im Gesamtweltcup das beste deutsche Team waren. Ob der Bob- und Schlittenverband (BSD) einen zweiten Platz erhält, hängt noch von den anderen Nationen ab.

Im Gesamtweltcup liegen Degenhardt/Rosenthal auf Rang drei. „Es ist hart. Wir warten jetzt, ob wir vielleicht noch nachrutschen können“, sagte Degenhardt am ARD-Mikrofon: „Wenn jemand nachrutschen kann, sind wir jetzt an erster Stelle. Das war uns wichtig, deswegen bedeutet dieser Sieg noch mehr.“

Am Samstag hatten sowohl Felix Loch als auch Julia Taubitz im Einsitzer noch den Sprung auf den obersten Podestplatz verpasst. Rekordweltmeister Loch untermauerte mit dem zweiten Platz dennoch seine Ambitionen auf sein fünftes Olympia-Gold in Italien. Und auch Weltmeisterin Taubitz bestätigte durch ihren zweiten Platz trotz Krankheitsproblemen ihre im Vergleich zum Saisonstart angestiegene Form. In Winterberg sei sie lediglich bei „75 Prozent“ gewesen, erklärte Taubitz.