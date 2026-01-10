Rodeln: Loch verpasst dritten Sieg in Serie nur knapp

SID 10.01.2026 • 16:52 Uhr Der wieder erstarkte Rekordweltmeister bleibt in Top-Form. Seine Siegesserie kann er jedoch nicht fortsetzen.

Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch hat in Winterberg den dritten Weltcupsieg in Folge nur knapp verpasst. Beim zweiten Saisonerfolg seines derzeit größten Konkurrenten Jonas Müller aus Österreich schaffte Loch rund einen Monat vor seinen fünften Olympischen Spielen mit Platz zwei als einziger Deutscher den Sprung auf Podest. Nur 0,105 Sekunden fehlten am Ende auf Konkurrent Müller, der in der Weltcup-Gesamtwertung bis auf einen Punkt an Loch heranrückte.

In Winterberg, wo Loch (Berchtesgaden) zum Saisonauftakt seinen ersten Weltcupsieg seit 22 Monaten gefeiert hatte, lag der 36-Jährige nach dem ersten Lauf noch auf Rang vier. Mit der Bestzeit des zweiten Durchgangs schob er sich dann aber noch an Müllers Landsmännern Nico Gleirscher (+0,117 Sekunden) und Wolfgang Kindl (+0,285) vorbei. Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Max Langenhan (Friedrichroda/+0,347) folgte auf Rang fünf.

Der Chemnitzer Timon Grancagnolo (+0,888) schloss das Rennen als Zehnter ab, David Nößler (Schmalkalden/+1,061) landete auf Platz 13. Das Team des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) hatte in der Vorbereitung auf das zweite Weltcup-Wochenende der Saison in Winterberg mit einer Krankheitswelle zu kämpfen. „Fünfzig Prozent sind leider richtig krank“, hatte Langenhan berichtet.