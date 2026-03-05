Rodel-Weltverband setzt "klares Zeichen"

SID 05.03.2026 • 11:57 Uhr Die FIL setzt laut Präsident Einars Fogelis „ein klares Zeichen für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit im internationalen Rodelsport“.

Planungssicherheit für die Rodel-Elite: Der Weltverband FIL hat einen vollständigen Wettkampfkalender bis zu den Olympischen Spielen 2030 in den französischen Alpen veröffentlicht. Damit setze die FIL „ein klares Zeichen für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit im internationalen Rodelsport“, sagte FIL-Präsident Einars Fogelis. Der Vier-Jahres-Kalender soll Athletinnen und Athleten, Veranstaltern und Medienpartnern „maximale“ Planungssicherheit bieten.

Demnach steigt der Auftakt der kommenden Weltcupsaison für die Rodlerinnen und Rodler um den Einsitzer-Olympiasieger Max Langenhan Ende November in Winterberg, ehe im Dezember eine Rückkehr zu den Olympiabahnen in Pyeongchang (Südkorea/2018) und Yanqing (China/2022) ansteht. Saisonhighlight ist die WM im Februar 2027 in Innsbruck-Igls - hinter der Verfügbarkeit der Bahn stehen nach baulichen Fehlern bei einer Modernisierung aber noch Fragezeichen.