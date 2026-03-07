Rodeln: Eggert/Müller beim Weltcup-Finale Dritte

SID 07.03.2026 • 10:39 Uhr Zum Saisonabschluss in Altenberg fahren die Thüringer auf Rang drei. Österreich feiert einen Doppelsieg.

Die deutschen Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Florian Müller haben beim Weltcupfinale im sächsischen Altenberg ihren zweiten Saisonsieg verpasst. Das Duo aus Thüringen belegte beim letzten Rennen des Winters den dritten Platz (+0,150 Sekunden) hinter den österreichischen Siegern Thomas Steu und Wolfgang Kindl. Eggert/Müller fielen im Osterzgebirge im zweiten Durchgang noch vom zweiten Platz hinter Juri Gatt und Riccardo Schöpf (+0,126) zurück, die damit einen Doppelsieg Österreichs perfekt machten.

Die Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz verfehlten das Podest nach einem Fahrfehler im zweiten Lauf deutlich. Das Duo aus Zella-Mehlis belegte nur Rang zehn (+1,137). Die Junioren-Weltmeister Louis Grünbeck und Maximilian Kührt, die beim Saisonfinale erstmals Weltcup-Luft schnupperten, kamen auf Platz elf (+1,460).