Schnell und präzise! Das sind die bekanntesten Bobbahnen der Welt

Der Eiskanal in der Eisarena am Königssee war im Juli 2021 durch schwere Regenfälle und eine darauf folgende Fels- und Schlammlawine weitgehend zerstört worden.

Die Schlitten rasen wieder durch den Eiskanal: Markus Söder hat die Eisarena am Königssee wiedereröffnet. Der bayerische Ministerpräsident schnitt am Mittwochmorgen das Eröffnungsband an der Bahn durch, die im Juli 2021 durch schwere Regenfälle und eine darauf folgende Fels- und Schlammlawine weitgehend zerstört worden war.

„Ganz Bayern ist stolz auf diese Region und auf unsere Wintersportler“, sagte Söder, der die Kunsteisbahn als „hervorragende Talentschmiede“ im Berchtesgadener Land bezeichnete.

Markus Söder bei der Eröffnung der Eisbahn am Königssee Markus Söder bei der Eröffnung der Eisbahn am Königssee © IMAGO/Beautiful Sports International

Fast 60 Millionen für Wiederaufbau der legendären Eisbahn geplant

Rund 58,5 Millionen Euro waren für den Wiederaufbau eingeplant, die Anlage ist unter anderem durch eine große Geröllsperre künftig besser vor Hochwasser geschützt. Kritik kam vom Bund Naturschutz, da die Bahn in einem geologischen Hochrisikogebiet liegt.

In der Folge wurde der ursprünglich 23 Meter hohe Herren-Startturm umgeplant und ist nun deutlich niedriger. Deshalb ist die Bahn aktuell nur für zehn der elf olympischen Disziplinen fertiggestellt. Der letzte Teil des Baues soll nach dem Weltcup-Wochenende im März beginnen und bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Bis zum WM-Highlight 2028 muss alles fertig sein

Denn schon 2028 steht mit der WM im Rennrodeln ein erstes Highlight an. Der Bob-Weltcup macht in diesem Winter bereits im Januar im Berchtesgadener Land Halt.

Den sportlichen Rahmen zur Wiedereröffnung bildeten die deutschen Meisterschaften im Rennrodeln. Beim ersten Wettkampf seit über fünf Jahren holte Felix Loch den Titel. „Ich bin überglücklich, dass wir hier endlich wieder fahren können“, sagte der 37-Jährige nach dem Siegeslauf auf seiner Heimbahn sichtlich bewegt. Der Altmeister war selbst auf der Bahn zum dreimalige Olympiasieger geformt worden.

Den Wettkampf im Einsitzer der Frauen gewann Julia Taubitz, im Doppelsitzer siegten Tobias Wendl und Tobias Arlt sowie Elisa Storch und Pauline Patz. Für die Rennrodler beginnt der Weltcupwinter am 28./29. November in Winterberg.