Wintersport: Neue Partnerin für deutsche Olympia-Goldheldin

SID 22.04.2026 • 12:15 Uhr Die neue Teamkollegin der Olympiasiegerin Magdalena Matschina steht fest. Das große gemeinsame Ziel sind die nächsten Winterspiele.

Rodel-Olympiasiegerin Magdalena Matschina wird nach dem Rücktritt ihrer Doppelsitzer-Partnerin Dajana Eitberger künftig mit Melina Fischer an den Start gehen.

„Wir sind fast eine Woche gemeinsam gefahren und es hat auf Anhieb gut funktioniert“, sagte die 21-Jährige im Interview mit olympics.com über die ersten Tests mit ihrer gleichaltrigen künftigen Team-Partnerin: „Wir kannten uns schon, sind schon länger gut befreundet und die Harmonie zwischen uns beiden ist auch schon richtig gut.“

Rodeln: Matschina holte mit Eitberger Olympia-Gold

Matschina war in den vergangenen beiden Wintern mit der 14 Jahre älteren Eitberger gefahren. In Cortina holte das Duo bei der olympischen Premiere im Doppelsitzer der Frauen Silber, dazu gab es Gold mit der deutschen Teamstaffel. In der Folge beendete Eitberger ihre Karriere. Bundestrainer Patric Leitner habe ihr daraufhin Fischer als künftige Steuerfrau vorgeschlagen, berichtete Matschina. Diese Lösung habe sich bei Tests in Altenberg und auf der kommenden Olympia-Bahn in La Plagne bewährt.