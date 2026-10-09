Tobias Wendl und Tobias Arlt machen doch weiter. Eigentlich wollten das Duo seine Karriere beenden - aber es kommt alles ganz anders.

Ziel 2030: Die deutschen Rekord-Winterolympioniken Tobias Wendl und Tobias Arlt schieben ihr Karriereende auf.

Wie die beiden siebenmaligen Rodel-Olympiasieger am Freitag in einem Instagram-Video und einem ZDF-Interview verkündeten, wollen sie entgegen vorheriger Aussagen bis Olympia 2030 im französischen La Plagne weitermachen.

Tobias Wendl und Tobias Arlt setzen ihre Karriere nun doch fort Tobias Wendl und Tobias Arlt setzen ihre Karriere nun doch fort © IMAGO/foto2press

Wende um Wendl/Arlt: „Störfaktoren beseitigt“

„Wir sind 39, wir sind fit und wir sind gesund“, sagte Wendl. Arlt ergänzte, sie hätten in den vergangenen Monaten ihr Umfeld verbessert und „Störfaktoren beseitigt“. Jetzt oder im kommenden Jahr aufzuhören, würde sich „falsch“ anfühlen, führte Arlt aus.

Die Doppelsitzer-Legenden holten neben ihren sieben olympischen Goldmedaillen auch zehn WM-Titel. Eigentlich wollten sie ihre Karriere mit einem Rennen auf der wiedereröffneten Bahn am Königssee im kommenden März beenden.

Bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele von Mailand/Cortina im vergangenen Februar hatte das Rodel-Duo die deutsche Fahne ins Amphitheater von Verona getragen. Nun wollen sie doch noch ein weiteres Mal unter den fünf Ringen dabei sein.