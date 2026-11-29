Auf der Heimbahn im Sauerland und unter veränderten Bedingungen schiebt sich die Olympiasiegerin noch an ihre Rivalin Merle Fräbel vorbei.

Olympiasiegerin Julia Taubitz hat einen perfekten Start ihrer Mission Titelverteidigung im Weltcup in Winterberg um wenige Hundertstel verpasst. Nach einer Leistungssteigerung im zweiten Lauf musste sich die 30-Jährige der Österreicherin Dorothea Schwarz geschlagen geben, mit einem Rückstand von 0,035 Sekunden. Ihre größte Rivalin Merle Fräbel ließ Taubitz allerdings noch hinter sich. Fräbel fiel mit 0,083 Sekunden Rückstand auf Taubitz noch auf Rang vier zurück.

„Eine super lange, aerodynamische Bahn. Es ist eine super enge Kiste“, sagte Taubitz in der ARD über den Weltcup-Auftakt, bei dem die Frauen erstmals vom selben Start wie die Männer fuhren. Die 30-jährige Sächsin war bei ihrem Lauf sogar schneller als Olympiasieger Max Langenhan am Samstag. „Es ist witzig. Wir haben uns schon im Training duelliert. Es steht jetzt auf dem Papier“, sagte Taubitz.

Rund zehn Monate nach ihrem Olympia-Erfolg mit zwei Goldmedaillen, im Einsitzer und in der Teamstaffel, lag Taubitz nach dem ersten Lauf nur auf Rang vier. Im zweiten Durchgang war sie 0,019 Sekunden schneller und fuhr Laufbestzeit. Fräbel rutschte dagegen von Rang zwei noch auf vier, weil auch die Österreicherin Madeleine Egle an ihr vorbeizog.

Im verschneiten Sauerland fuhren die Rodlerinnen erstmals auf den neu eingeführten Standardschlitten. Taubitz, die achtmal Weltmeisterin wurde, hatte deshalb schon vorher vermutet, dass das Feld an der Spitze enger zusammenrücken würde – und sollte damit recht behalten.

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Für den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) geht damit das Warten auf den ersten deutschen Rodel-Sieg der Saison weiter. Schon am Samstag hatten unter anderem Felix Loch sowie das Doppel Tobias Wendl/Tobias Arlt den ersten Weltcupsieg verpasst. In der Teamstaffel bietet sich am Sonntag dafür die nächste Gelegenheit.