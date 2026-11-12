Rodeln: Russen nur als Neutrale Athleten zugelassen

Russische Rennrodler müssen sich zudem einem unabhängigen Prüfverfahren unterziehen.

Russische Rennrodler dürfen im Weltcup weiterhin nur unter neutraler Flagge antreten. Das entschied der Rodel-Weltverband FIL bei einem außerordentlichen Kongress im bayerischen Berchtesgaden. Demnach sind russische Athletinnen und Athleten in Mannschaftswettbewerben wie der Staffel weiterhin nicht startberechtigt. Diese Bestimmungen galten auch schon bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Cortina d’Ampezzo.

Russische Rennrodler müssen sich zudem einem unabhängigen Prüfverfahren unterziehen. Sie dürfen für eine Teilnahme am Weltcup weder dem russischen Militär noch anderen Streitkräften angehören und sich nicht öffentlich für den Krieg gegen die Ukraine ausgesprochen haben.

Der Rodel-Weltcup beginnt am 28. November in Winterberg.