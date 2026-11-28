Die beiden 39 Jahre alten Rekord-Olympioniken Tobias Wendl und Tobias Arlt sind zum Saisonstart noch nicht in Bestform.

Das „ewige“ Rodel-Doppel Tobias Wendl und Tobias Arlt hat einen echten Fehlstart in den Weltcup-Winter hingelegt und der Konkurrenz leise Hoffnung auf eine Wachablösung gemacht. Auf der deutschen Heimbahn in Winterberg landeten die beiden Gesamtweltcupsieger, die nun doch bis Olympia 2030 weitermachen, nur auf Rang sechs. Auf die Sieger Martins Bots und Roberts Plume aus Lettland fehlten den beiden 0,196 Sekunden.

Das bayerische Duo vom RC Berchtesgaden hatte schon nach dem ersten Durchgang auf Platz sechs gelegen und konnte sich im zweiten Lauf nicht mehr verbessern. Auf der Kunsteinbahn, auf der Wendl/Arlt im Januar 2025 mit 42,546 Sekunden den Bahnrekord aufgestellt hatten, siegten Bots/Plume vor den US-Amerikanern Marcus Mueller und Ansel Haugsjaa (+0,046 Sekunden).

Knapp hinter Wendl/Arlt, die ihr 200. Weltcup-Rennen fuhren, wurden Hannes Orlamünder und Paul Gubitz Siebte (+0,213). Louis Grünbeck und Maximilian Kührt erfüllten sich mit ihrem Weltcup-Debüt „einen Traum“ und belegten letztlich Rang 13.

Nach sieben Olympiasiegen und zehn WM-Titeln hatten die deutschen Rekord-Winterolympioniken im Frühjahr ursprünglich ihren Rücktritt angekündigt. Doch das Herz habe geblutet, die Entscheidung habe sich letztlich falsch angefühlt, hatte Arlt den Sinneswandel erklärt.