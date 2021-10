Thomas Dreßen: Rückkehr und Olympia-Teilnahme ungewiss

Die Rückkehr von Skirennläufer Thomas Dreßen in den Weltcup ist vorerst ungewiss, auch eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen im Februar in Peking steht für den 27-Jährigen derzeit nicht zur Diskussion. „Das Ziel ist auf alle Fälle da, dass ich Rennen bestreite, aber wann und wo, steht noch ein bisschen in den Sternen“, sagte er am Mittwoch bei der Einkleidung der Alpinen des Deutschen Skiverbandes (DSV) in Schwäbisch Hall.