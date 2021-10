Ski: Ex-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer zurück auf Schnee

"Das Gefühl endlich wieder zurück auf der Piste zu sein, ist unbeschreiblich und lässt sich schwer in Worte fassen", sagte die Österreicherin. Ihr Knie sei schmerzfrei, vom "rennähnlichen Skifahren" sei sie aber "noch weit weg". Nächster Schritt soll das Trainingslager in einem Monat in den USA sein. Die Speed-Saison startet Anfang Dezember in Kanada.