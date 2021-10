Ski: Stadlober erste Präsidentin des ÖSV

Erstmals in knapp 116 Jahren steht eine Frau an der Spitze des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV). Die 58-jährige Roswitha Stadlober, 1987 WM-Zweite im Slalom, wurde am Freitag bei der außerordentlichen Länderkonferenz in Anif nach zuvor 22 Männern zur Präsidentin des ÖSV gewählt.