DSV mit acht Rennläufern beim Parallel-Slalom in Lech/Zürs

Die Rennen in Lech/Zürs sind die zweite Station nach dem aus deutscher Sicht enttäuschenden Auftakt in Sölden. Der DSV darf diesmal aber auf Besserung hoffen, da die deutschen Teilnehmer in Parallel-Rennen traditionell gut unterwegs sind. Zudem verzichten Stars wir Mikaela Shiffrin (USA) oder Petra Vlhova (Slowakei) mit Blick auf die nächste Station in Levi/Finnland auf einen Start.