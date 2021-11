Ski alpin: DSV-Ass Josef Ferstl im Interview über Olympia in Peking, FIS-Pläne und Super-G

Ferstl: Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Schlussendlich muss man festhalten, dass die Olympischen Winterspiele in einem Land stattfinden, in dem Wintersport nicht großgeschrieben wird bzw. nicht populär ist. Man muss sich schon die Frage stellen, ob es in die richtige Richtung geht. Anlagen, Lifte usw. werden neu gebaut. Bei uns in Europa gibt es perfekte Trainings- und Wettkampfstätten, man müsste nicht so viel investieren. Man könnte sich auch ein Konzept „Europäischer Winterspiele“ überlegen, indem man Biathlon im einen, Skispringen im anderen und Ski alpin wieder in einem anderen Land durchführt. Jetzt ist es aber so, dass Olympia in China stattfindet, aber ich hoffe, es geht zukünftig wieder in eine andere Richtung.