Ski alpin: Franziska Gritsch verzichtet auf Starts wegen fehlender Corona-Impfung

Alle Sportlerinnen und Sportler hätten bei Einreise in die USA einen Impfnachweis vorlegen müssen. Ohne diesen ist eine Einreise nicht möglich. Noch am Sonntag hatte FIS-Renndirektor Peter Gerdol in der Tiroler Tageszeitung erklärt, dass er von keinem Sportler wisse, der wegen der Impfpflicht nicht in die USA reisen werde. „Es sind nur einige Service-Männer und Assistenz-Trainer betroffen.“