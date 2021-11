Ski alpin: Mikaela Shiffrin denkt an vorzeitiges Karriereende wegen Klimawandel

Die zweimalige Olympia-Siegerin erfährt die Folgen des Klimawandels in ihrem Heimatdorf durch Waldbrände am eigenen Leib und kann sich deswegen ein vorzeitiges Ende ihrer Karriere vorstellen. „Die Umwelt teilt uns auf diese Weise mit, dass wir etwas sehr falsch machen“, so Shiffrin. (SERVICE: Weltcupstand der Damen & Herren)