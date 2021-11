Slalom in Levi: Dürr erneut mit Podestchance

Diesen belegt die Schweizerin Michelle Gisin. Zur führenden Petra Vlhova (Slowakei), die bereits am Samstag gewonnen hatte, fehlen Dürr 0,66 Sekunden. "Im Mittelteil ist noch was rauszuholen, aber ich bin erstmal zufrieden", sagte sie in der ARD. Zweite ist wie im ersten Rennen Vlhovas Rivalin Mikaela Shiffrin (USA/+0,18 Sekunden).