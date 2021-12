Beaver Creek: Jansrud übersteht schweren Sturz offenbar unverletzt

Beaver Creek (SID) - Ski-Olympiasieger Kjetil Jansrud ist bei einem schweren Sturz beim Weltcup-Super-G in Beaver Creek offenbar mit dem Schrecken davongekommen. Der 36 Jahre alte Norweger verdrehte sich bei seinem Unfall nach 25 Fahrsekunden das linke Knie und schlug mit dem Kopf voraus in den Fangzaun ein. Zunächst blieb er auf der Piste liegen, schnallte sich dann aber seine Skier an und fuhr zu Tal.