Ski alpin in Beaver Creek: Dominik Schwaiger Elfter beim nächsten Kilde-Sieg

Schwaiger trennten 1,50 Sekunden vom Norweger Kilde, der am Freitag bereits den zweiten Super-G auf der berühmt-berüchtigten "Raubvogel"-Piste für sich entschieden hatte. Im Ziel hob Schwaiger den rechten Zeigefinger, als wollte er zeigen: Schaut her, so geht's!