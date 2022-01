Ski alpin: Lucas Braathen gibt Adelboden-Riesenslalom auf - de Aliprandini stürzt

Möglicherweise kamen ihm kurz zuvor Erinnerungen an 2021 in den Sinn. Beim Lauf an gleicher Stelle vor einem Jahr war der 21-Jährige auf eben jenem Zielhang gestürzt und hatte sich so schwer verletzt, dass er die Saison beenden hatte müssen. Er war wegen einer Seitenbandverletzung im Knie operiert worden.