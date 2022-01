Skirennläuferin Petra Vlhova aus der Slowakei liegt beim Weltcup-Riesenslalom am Kronenplatz in Führung. Die 26-Jährige hat nach dem ersten Durchgang 0,34 Sekunden Vorsprung vor der Schwedin Sara Hector. Mikaela Shiffrin aus der USA, die im Gesamtweltcup führt, hat 0,59 Sekunden Rückstand vor dem zweiten Lauf um 13.30 Uhr. Deutsche Athletinnen waren nicht am Start.