Ski Alpin, Junioren-WM: Aicher und Witte holen Medaillen im Riesenslalom

Aicher war zuvor bereits Zweite in der Abfahrt und im Slalom geworden, im Super-G landete sie auf dem guten vierten Rang. Sie gilt als größtes Talent im DSV, in der Mannschaft leistete Aicher auch schon auf den großen Bühnen Beachtliches: Bei den Winterspielen in Peking war sie zuletzt Teil des deutschen Silber-Teams, bei der WM 2021 fuhr sie mit der Mannschaft zudem zu Bronze.