Shiffrin feiert 74. Weltcupsieg - Goggia holt Abfahrtskugel

Kira Weidle kam geplagt von Rückenproblemen nicht über einen enttäuschenden 18. Platz hinaus. Ihr letztes Saisonrennen wird die Olympia-Vierte mit dem Super-G am Donnerstag (10.00 Uhr) bestreiten. Nach dem Team-Event am Freitag steht am Wochenende jeweils ein Riesenslalom sowie Slalom auf dem Programm.