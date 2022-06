Ski Alpin: Marcel Hirscher aus Österreich übt harte Kritik am Ski-Zirkus

Als Beispiel nannte der Österreicher den Standard im Motorsport: „Der Unterschied in der Professionalität zwischen Ski­ und Motorsport hat mich schon immer gestört. Nach meinem Besuch in der F1­-Fabrik von Red Bull Racing in Milton Keynes war ich drei Stunden lang sprachlos auf dem Flug nach Hause. Dagegen ist der Skizirkus Steinzeit.“