Ski Alpin: Mikaela Shiffrin erlebt Koffer-Chaos am Flughafen in Zürich

Die zweifache Olympiasiegerin musste am Züricher Flughafen ihrem Gepäck hinterherjagen und ließ ihre Follower bei Instagram an diesem Abenteuer teilhaben. Nachdem ihre Koffer nach ihrer Ankunft am Flughafen Zürich-Kloten nicht auf dem Gepäckband waren, folgte eine wahre Odyssee durch den Airport.