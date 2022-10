Mikaela Shiffrin bei SPORT1: „Das hat mich verändert“ - Ski-Star über Tod ihres Vaters & Enttäuschungen

Shiffrin: Zum jetzigen Zeitpunkt ist mein Ziel die beste Vorbereitung für den Saisonstart. Ich werde nicht sagen: ‚Nein, ich möchte keinen Rekord‘. Lindsey (Vonn, Anm. d. Red.) war so nah dran an Ingemar (Stenmark, Anm. d. Red.), aber hat es am Ende nicht geschafft. Das zeigt, wie schwierig es ist, so viele Siege in einer Karriere zu sammeln. Als ich mit den Rennen anfing, habe ich nie erwartet, in meiner Karriere so viele Siege zu holen. Falls ich morgen zurücktreten würde, wäre ich damit zufrieden. Aber ich denke, ich habe noch besseres Skifahren und mehr Geschwindigkeit übrig in meinem Tank, und das versuche ich gerade zu erforschen.