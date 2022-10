Ski Alpin: Ersatz nach Lake-Louise-Aus gefunden

„Wir sind der FIS dankbar für diese Gelegenheit und freuen uns, einen Weltklasse-Resort-Partner zu haben, der bereit ist, in unsere gemeinsame Vision zu investieren“, sagte Therese Brisson, Präsidentin und CEO von Alpine Canada. „Angesichts der Stärke unseres kanadischen Frauen-Ski-Teams in den technischen Disziplinen sind wir sehr daran interessiert, für unsere Fans einen Frauen-Weltcup mit diesen Disziplinen in Kanada auszurichten. (NEWS: Alles zum Ski Alpin)