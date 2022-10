Ski Alpin - Weltcup-Auftakt in Sölden abgesagt - Herren-Rennen fraglich

Auch FIS-Renndirektor Markus Mayr meldete sich zu Wort und stellte fest, dass die schlimmsten Befürchtungen eingetreten sind: „Regen, Schnee, es hat uns die Piste so weit aufgeweicht. Der Schnee, der liegt, den können wir fast nicht transportieren.“ Zudem sei es für die Arbeiter gefährlich, sich auf so einem Hang zu bewegen. „Grundsätzlich ist es so, dass wir es nicht schaffen heute“.