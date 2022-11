Super-G: Sander in Lake Louise Fünfter - Sieg für Odermatt

Skirennläufer Andreas Sander (Ennepetal) hat beim Super-G im kanadischen Lake Louise als bester deutscher Starter einen ausgezeichneten fünften Platz belegt. „Ich bin sehr zufrieden. In einem Abschnitt bin ich nicht ganz so auf Zug geblieben“, sagte Sander, der die WM-Norm erfüllte: „Alles in allem ein super Start in die Saison. Ich schaue sehr positiv auf die nächste Woche.“