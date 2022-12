Ski Alpin: Mikaela Shiffrin siegt - und kommt Lindsey Vonn immer näher

Beim Super-G zum Abschluss der Rennen in St. Moritz gewann die Amerikanerin knapp vor Elena Curtoni aus Italien (+0,12 Sekunden) und Romane Miradoli aus Frankreich (+0,40). Kira Weidle patzte nach Rang drei in der Abfahrt am Vortag. Wenige Meter vor dem Ziel verschätzte sich die 26-Jährige und verpasste das letzte Richtungstor. (NEWS: Alles zum Thema Ski Alpin)